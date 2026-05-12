Синоптик рассказал, когда в Москве наступит летняя погода

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комфортное 20-градусное тепло ожидается в столице до конца этой недели, к следующим выходным прогнозируется повышение температуры до плюс 27 градусов, что соответствует показателям середины лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что к следующим выходным распогодится, по ночам в Москве ожидается плюс 10 - плюс 15 градусов.
"Дневная температура воздуха повысится до летних значений, и максимальные термометры покажут плюс 22 - плюс 27, что соответствует многолетним показателям середины лета", - подчеркнул он.
