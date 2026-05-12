Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит летняя погода - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 12.05.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит летняя погода

РИА Новости: летняя погода наступит в Москве до конца недели

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Жара в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве до конца текущей недели ожидается комфортное 20-градусное тепло.
  • По ночам температура будет колебаться в диапазоне от +10 до +13 градусов, пройдут кратковременные ливни и грозы.
  • К следующим выходным прогнозируется повышение дневной температуры до +22–+27 градусов, что соответствует показателям середины лета.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комфортное 20-градусное тепло ожидается в столице до конца этой недели, к следующим выходным прогнозируется повышение температуры до плюс 27 градусов, что соответствует показателям середины лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"До конца недели (в Москве - ред.) будет в основном только комфортное 20-градусное тепло, в ночное время плюс 10 - плюс 13. Прошумят скоротечные ливни и грозы", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что к следующим выходным распогодится, по ночам в Москве ожидается плюс 10 - плюс 15 градусов.
"Дневная температура воздуха повысится до летних значений, и максимальные термометры покажут плюс 22 - плюс 27, что соответствует многолетним показателям середины лета", - подчеркнул он.
Грозовая туча над Лубянской площадью в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Синоптики предупредили о грозах в Москве
Вчера, 14:14
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала