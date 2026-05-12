18:20 12.05.2026 (обновлено: 18:37 12.05.2026)
Демонтаж 4,6 тыс нестационарных торговых объектов планируют в Подмосковье

© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Планируется демонтировать 4,6 тысячи нестационарных торговых объектов в Подмосковье в 2026 году, а всего с 2025 по 2027 годы в планах сократить количество НТО больше чем вдвое, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"В 2025 году в регионе было ликвидировано порядка 4 тысяч нестационарных торговых объектов. В планах на этот год – еще 4,6 тысячи", - рассказали в пресс-службе.
Согласно сообщению, с этого года в регионе действует запрет на размещение НТО на рынках. На данный момент демонтировано уже 22, в том числе сельскохозяйственные рынки в Люберцах, Балашихе, Истре. До конца года будут ликвидированы оставшиеся 14 рынков, где размещены нестационарные торговые объекты.
По данным пресс-службы, всего в планах с 2025 по 2027 годы сократить количество НТО больше чем вдвое.
"Видим запрос на трансформацию нестационарной торговли от наших жителей. Это важно, в том числе, с точки зрения обеспечения безопасности. Все, что связано с легальной занятостью, налогами, эстетическим обликом для нас является принципиально важным", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Новости ПодмосковьяБалашихаЛюберцыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
