Свыше 200 производителей детских товаров работают в Подмосковье
16:51 12.05.2026
Свыше 200 производителей детских товаров работают в Подмосковье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Игрушка Чебурашка
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 200 производителей детских товаров работают в настоящее время в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Подмосковные компании выпускают игрушки, детскую одежду, обувь, спортивный инвентарь и другую продукцию для детей — сегодня этот сектор насчитывает более 200 компаний. Для бизнеса в регионе создан перечень финансовых и нефинансовых мер поддержки, среди получателей и производители детских товаров", — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Так, мерами поддержки региона уже воспользовался производитель ортопедической обуви для детей из Раменского — компания получила субсидию для социальных предприятий.
Еще одним получателем поддержки стала компания из Дмитрова, которая выпускает игры и игрушки. Предприятию предоставили субсидию по программе "Маркетплейсы".
Кроме того, производитель спортивных товаров для детей из Домодедова воспользовался поручительством Гарантийного фонда Московской области, отмечается в сообщении.
 
