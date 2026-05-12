Свыше 200 производителей детских товаров работают в Подмосковье

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 200 производителей детских товаров работают в настоящее время в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Подмосковные компании выпускают игрушки, детскую одежду, обувь, спортивный инвентарь и другую продукцию для детей — сегодня этот сектор насчитывает более 200 компаний. Для бизнеса в регионе создан перечень финансовых и нефинансовых мер поддержки, среди получателей и производители детских товаров", — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Так, мерами поддержки региона уже воспользовался производитель ортопедической обуви для детей из Раменского — компания получила субсидию для социальных предприятий.

Еще одним получателем поддержки стала компания из Дмитрова, которая выпускает игры и игрушки. Предприятию предоставили субсидию по программе "Маркетплейсы".