Акция в рамках гуманитарного проекта "Доброе дело" стартовала в Подмосковье

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Активисты движения "Волонтеры Подмосковья" совместно с региональным отделением Движения Первых запустили специальную акцию в рамках гуманитарного проекта "Доброе дело", сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Акция проходит в преддверии Международного дня защиты детей, который отмечают 1 июня. Специальный сбор продлится с 12 по 17 мая. В этот период будут работать не только 86 постоянных волонтерских пунктов, но и дополнительные точки сбора, которые откроются во всех школах Московской области.

"Мы стараемся поддерживать тех, кто в этом нуждается, не только в будни, но и создавать атмосферу праздника в особенные дни. В рамках проекта “Доброе дело” мы регулярно проводим тематические сборы: к Новому году, к 23 февраля, к началу учебного года, и День защиты детей не стал исключением. Наша задача – передать частичку тепла и заботы тем ребятам, которые сейчас находятся в непростой ситуации на приграничных и исторических территориях", – отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что за все время реализации проекта жители Подмосковья отправили более 10,2 тысячи тонн гуманитарного груза.

В рамках акции для детей собирают развивающие игры и игрушки, настольные игры, детские книжки, раскраски, письменные принадлежности, товары для творчества, спортивный инвентарь, новую детскую одежду. Кроме того, гуманитарную помощь собирают и для бойцов СВО, и для мирных жителей. При этом отмечается, что вещи должны быть новыми, а продукты – в заводской упаковке с действующим сроком годности.

После завершения сбора все посылки будут направлены в Региональный распределительный центр в Одинцове. Там волонтеры отсортируют груз и подготовят его к отправке, чтобы ко Дню защиты детей подарки из Подмосковья уже нашли своих адресатов. Присоединиться к акции также могут и представители бизнеса.