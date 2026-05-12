Рейтинг@Mail.ru
Акция в рамках гуманитарного проекта "Доброе дело" стартовала в Подмосковье - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:49 12.05.2026
Акция в рамках гуманитарного проекта "Доброе дело" стартовала в Подмосковье

В Московской области запустили спецакцию в рамках проекта "Доброе дело"

© Фото : Министерство информации и молодежной политики Московской областиАкция в рамках гуманитарного проекта "Доброе дело" стартовала в Подмосковье
Акция в рамках гуманитарного проекта Доброе дело стартовала в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото : Министерство информации и молодежной политики Московской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Активисты движения "Волонтеры Подмосковья" совместно с региональным отделением Движения Первых запустили специальную акцию в рамках гуманитарного проекта "Доброе дело", сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
Акция проходит в преддверии Международного дня защиты детей, который отмечают 1 июня. Специальный сбор продлится с 12 по 17 мая. В этот период будут работать не только 86 постоянных волонтерских пунктов, но и дополнительные точки сбора, которые откроются во всех школах Московской области.
Акция в честь 9 Мая собрала более 140 тысяч молодежи Московской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Акция в честь 9 Мая собрала более 140 тысяч молодежи Московской области
Вчера, 11:41
"Мы стараемся поддерживать тех, кто в этом нуждается, не только в будни, но и создавать атмосферу праздника в особенные дни. В рамках проекта “Доброе дело” мы регулярно проводим тематические сборы: к Новому году, к 23 февраля, к началу учебного года, и День защиты детей не стал исключением. Наша задача – передать частичку тепла и заботы тем ребятам, которые сейчас находятся в непростой ситуации на приграничных и исторических территориях", – отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что за все время реализации проекта жители Подмосковья отправили более 10,2 тысячи тонн гуманитарного груза.
В рамках акции для детей собирают развивающие игры и игрушки, настольные игры, детские книжки, раскраски, письменные принадлежности, товары для творчества, спортивный инвентарь, новую детскую одежду. Кроме того, гуманитарную помощь собирают и для бойцов СВО, и для мирных жителей. При этом отмечается, что вещи должны быть новыми, а продукты – в заводской упаковке с действующим сроком годности.
После завершения сбора все посылки будут направлены в Региональный распределительный центр в Одинцове. Там волонтеры отсортируют груз и подготовят его к отправке, чтобы ко Дню защиты детей подарки из Подмосковья уже нашли своих адресатов. Присоединиться к акции также могут и представители бизнеса.
"Доброе дело" – гуманитарный проект, он работает на территории Подмосковья с 2022 года. Тогда ученики гимназии имени Е.М. Примакова выступили с инициативой помочь жителям Донбасса. Это предложение поддержал губернатор региона Андрей Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДонбассАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала