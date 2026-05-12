Свыше 1,1 тысячи процедур ЭКО провели в Подмосковье

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 1,1 тысячи жительниц Подмосковья прошли процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Жительницам региона, которые не могут забеременеть естественным путем, в рамках ОМС доступна процедура ЭКО. Для этого им необходимо обратиться в женскую консультацию и оформить квоту.
"Пары, которые давно мечтают о ребенке, но не могут забеременеть самостоятельно, могут воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями. В Подмосковье им бесплатно доступны процедуры ЭКО. С начала года экстракорпоральное оплодотворение прошли свыше 1,1 тысячи жительниц региона. Всего в этом году планируем совершить около 5,5 тысячи процедур", – сказал заместитель председателя правительства региона – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Программа реализуется благодаря национальному проекту "Семья".