Свыше 1,1 тысячи процедур ЭКО провели в Подмосковье

Жительницам региона, которые не могут забеременеть естественным путем, в рамках ОМС доступна процедура ЭКО. Для этого им необходимо обратиться в женскую консультацию и оформить квоту.

"Пары, которые давно мечтают о ребенке, но не могут забеременеть самостоятельно, могут воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями. В Подмосковье им бесплатно доступны процедуры ЭКО. С начала года экстракорпоральное оплодотворение прошли свыше 1,1 тысячи жительниц региона. Всего в этом году планируем совершить около 5,5 тысячи процедур", – сказал заместитель председателя правительства региона – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.