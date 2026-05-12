Пиры Ивана Грозного: что было на столе русского царя

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. О пирах времен Ивана Грозного слагали легенды. Бояре и заморские гости объедались до такой степени, что едва могли встать из-за стола. При этом сам государь почти не притрагивался к еде.

Почему так получалось?

Ели из золотой посуды

Следует отметить, что великокняжеские застолья были тщательно продуманными и глубоко символичными действами.

Такие застолья обычно обслуживали 200-300 человек. Вначале стол накрывали белыми расшитыми скатертями, затем расставляли приправы: хрен, горчицу, соль, перец и уксус. При этом на сервированных столах лежали миски с кусками хлеба, ложки, ножи — вилки в то время еще не использовали.

Английский капитан Ричард Ченслер, побывавший в кремлевских палатах самодержца в 1553-54 годах, вспоминал : "Сервировка была очень богата: все подавалось на золоте не только ему самому (царю), но и всем нам. <...> Число обедавших в этот день было около 200, и всем подавали на золотой посуде".

Это подтвердили и подчиненные ему матросы.

Что шокировало иностранцев

Некоторые вещи порой удивляли иноземных гостей. Иногда на стол клали капустные листы, с помощью которых было удобно снимать налипший на пальцы жир. При этом бояре частенько пользовались для этого своими пышными бородами. Как тогда говорили, "сохраняя запах пира до следующего посещения бани".

Многие блюда, а также суп подавали на двоих, и гости, повернувшись друг к другу, хлебали его из одной посуды, что должно было, по задумке, способствовать активному общению. Такой обычай вызывал неприязнь у иностранных гостей, которым подавали отдельные блюда.

Не нравилось зарубежным гостям и поведение пирующих — присутствовавшие за царским столом громко разговаривали, даже кричали во время застолья.

© public domain Репродукция картины К. Е. Маковского "Князь Репин на пиру у Ивана Грозного"

Но, несмотря на отдельную критику, иностранцам нравилась еда, которой их угощали.

Что подавали на пиру

Особенно восхищала заморских гостей красная и черная икра — в то время ее подавали не только соленой, но и вареной в маковом молоке. Экзотикой для них были начиненные гречневой кашей гуси, жаренные в меду кукушки.

Особым деликатесом считались заячьи мозги и почки, жаренные прямо на углях, а также мясо рыси. Не чурались медвежатины, кабанов и лосятины.

Завершалось действо десертами — гигантскими сахарными кремлями, фигурами коней или птиц и пряниками, которые весили по несколько пудов.

Царь не ел за своим столом

Но, несмотря на все великолепие, сам царь ел мало . Одна из причин этого — боязнь яда. Царь подозревал недоброжелателей в отравлении своей матери Елены Глинской.

Каждое блюдо, которое приносили монарху, перед подачей должны были попробовать не менее четырех человек: повар, затем слуги, после этого пробу снимал стольник, подававший его государю.