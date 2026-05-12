Песков рассказал о встречах Путина с его учительницей Гуревич - РИА Новости, 12.05.2026
12:47 12.05.2026
Песков рассказал о встречах Путина с его учительницей Гуревич

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Президент РФ Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич во время встречи
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встречи президента России Владимира Путина с его первой учительницей Верой Гуревич дают ему радость простого человеческого общения, рассказал Песков.
  • Путин пригласил свою первую учительницу посетить парад в День Победы в Москве, а затем погостить несколько дней, и в понедельник, 11 мая, пригласил ее вместе отужинать в своей резиденции.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с его первой учительницей Верой Гуревич дают ему радость простого человеческого общения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Радость простого человеческого общения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что президенту дают встречи с его первой учительницей.
Ранее Песков сообщил, что глава государства пригласил свою первую учительницу посетить парад в День Победы в Москве, а затем погостить несколько дней. В понедельник, 11 мая, президент пригласил ее вместе отужинать в его резиденции.
