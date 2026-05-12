Правительство принимает меры для стабилизации экономики, заявил Песков

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство РФ принимает необходимые меры для поддержания стабильности российской экономики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Правительство, кабинет министров принимает необходимые меры для поддержания стабильности нашей экономики", - сказал Песков журналистам.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Ведомостям" заявил, что рост экономики России в 2026 году прогнозируется на уровне 0,4%, в последующие годы ожидается восстановление темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.