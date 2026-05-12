В Кремле заявили о завершении перемирия в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 12.05.2026 (обновлено: 12:32 12.05.2026)
В Кремле заявили о завершении перемирия в зоне СВО

Песков: гуманитарное перемирие в зоне СВО завершилось, спецоперация продолжается

Военнослужащие РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гуманитарное перемирие в зоне СВО завершилось, заявил Песков.
  • ВС России продолжают специальную военную операцию.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Гуманитарное перемирие в зоне СВО завершилось, специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Гуманитарное перемирие завершилось, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.
Как сообщали изначально в Минобороны РФ, перемирие вводилось с 00.00 мск 8 мая до начала 10 мая. Однако 8 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными.
