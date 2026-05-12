ВС России строго соблюдали режим прекращения огня в зоне СВО

- ВС России соблюдали режим прекращения огня в зоне СВО.
- Перемирие действовало с 00:00 8 мая до 24:00 11 мая.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российские Вооруженные Силы строго соблюдали перемирие до 24.00 11 мая, сообщили в Минобороны РФ.
"В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы, все группировки российских войск в зоне специальной военной операции с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке российского ведомства.
