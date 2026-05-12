В Кремле оценили кандидатуру Штайнмайера в качестве посредника

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участвовать в переговорах России и Европы может кто угодно.
Так он прокомментировал РИА Новости возможность назначения президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в этом процессе. О том, что в Германии рассматривают его кандидатуру, в минувшее воскресенье писал журнал Spiegel.
"Можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог", — сказал Песков.
В субботу Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера предпочтительной кандидатурой на роль посредника в переговорах. Однако европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы, отметил он.
В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог с Россией. Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока. Президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву дипломатического советника.
Премьер Бельгии Барт де Вевер, в свою очередь, выступил за восстановление контактов с Москвой для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать, также не раз высказывался финский президент Александр Стубб.