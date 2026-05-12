В Кремле оценили кандидатуру Штайнмайера в качестве посредника

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участвовать в переговорах России и Европы может кто угодно.

Так он прокомментировал РИА Новости возможность назначения президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в этом процессе. О том, что в Германии рассматривают его кандидатуру, в минувшее воскресенье писал журнал Spiegel.

"Можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог", — сказал Песков.

В субботу Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера предпочтительной кандидатурой на роль посредника в переговорах. Однако европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы, отметил он.

В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог с Россией. Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока. Президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву дипломатического советника.