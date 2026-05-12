История восьми мальчиков-партизан, давших отпор фашистам

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Восемь детей вошли в историю как "девицкие орлята". Эти мальчики возрастом от 12 до 15 лет делали то, на что отважился бы не каждый взрослый — были неофициальными советскими партизанами.

Что случилось с отважными героями?

Сопротивление началось с детей

Летом 1942 года фашисты пересекли Дон и оккупировали правобережную Воронежскую область, где располагалось село Девица. Немцы создали здесь комендатуру, отделение гестапо, карательные органы контрразведки. На центральной площади несколько сотен раненых советских солдат и офицеров содержались за колючей проволокой.

Немцы систематически отбирали у жителей продукты, угоняли людей в Германию. Оставшихся сгоняли на принудительные работы. В округе действовали партизанские отряды, но они не могли напрямую помочь местным жителям.

И тогда роль борцов с оккупантами неожиданно взяли на себя восемь обычных школьников из соседних деревень.

Прокалывали колеса автомобилей

В этот необычный отряд вошли Иван и Алексей Кулаковы, Иван и Михаил Зайцевы, Алексей Жаглин, Митрофан Жерноклеев, Анатолий Застрожнов и Николай Трепалин. Всем было от 12 до 15 лет. Они не были завербованы, не получили военной подготовки.

Методы их сопротивления были просты, но эффективны . Мальчики прокалывали гвоздями колеса немецких автомобилей. Они воровали у оккупантов оружие и тайком доставляли его партизанам, перерезали провода телефонной связи, подкармливали советских военнопленных.

Используя металлические крючки, школьники регулярно стаскивали с фашистских почтовых телег письма и посылки, адресованные немцам. Иногда им удавалось добыть важные документы.

Один из самых дерзких подвигов мальчики совершили, когда подобрались к воинскому обозу из тридцати подвод. Ребята распрягли лошадей, и те разбежались по полям — а фашисты потеряли ценный груз.

Несколько месяцев мальчики не давали врагу покоя. Немцы не могли их вычислить — школьники были невероятно осторожны, а селяне защищали и укрывали их, отказываясь выдавать.

Приказали копать

Тем не менее поимка была только вопросом времени. Первым схватили 12-летнего Ивана Зайцева. После немцы и коллаборанты устроили облаву, поймав остальных. Патрули немцев и коллаборационистов ходили по домам и брали детей под арест.

Немцы несколько дней держали детей взаперти и допрашивали, требуя информации о местоположении партизан. Мальчики геройски молчали. Один из них, Миша Зайцев, не выдержал физического и психологического давления — отказал рассудок. Немцы вышвырнули мальчика на улицу с издевательским разрешением идти домой. Остальных ждала участь хуже.

В январский день 1943 года фашисты вывели мальчиков в поле, вручили им лопаты и приказали копать. Ребята полагали, что получили задание расчистить место от снега, а потому послушно орудовали лопатами.

После расправы немцы запретили жителям приближаться к месту захоронения.

После войны

Через две недели советские войска освободили село Девица. Весной, когда снег начал таять, местные жители перезахоронили героев на деревенском кладбище. Прошло двадцать четыре года, прежде чем на могиле появился скромный памятник.