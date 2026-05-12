01:03 12.05.2026 (обновлено: 09:11 12.05.2026)
В России появился первый ГОСТ на веганский парфюм

Выставка парфюмерии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росстандарт принял первый ГОСТ на веганский парфюм.
  • Веганская парфюмерно-косметическая продукция не должна содержать ингредиентов животного происхождения и проходить испытаний на животных.
  • В стандарте приводятся примеры ингредиентов животного происхождения, таких как молочные продукты, продукты пчеловодства, жиры, воски, белки (коллаген, кератин), а также красители (кармин, гуанин).
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Росстандарт принял первый ГОСТ на веганский парфюм - тот, который не содержит компонентов животного происхождения, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
ГОСТ устанавливает критерии, по которым необходимо проверять, точно ли парфюмерно-косметическая продукция относится к веганской - то есть не содержит ингредиенты животного происхождения.
"Веганская парфюмерно-косметическая продукция - это та, которая не содержит ингредиентов животного происхождения и не проходит испытаний, исследований на животных и тканях животного", - уточняется в документе определение веганской парфюмерии.
Для того, чтобы отнести парфюм к веганскому, производитель должен подтвердить отсутствие в нем животных компонентов. В стандарте приводятся примеры ингредиентов животного происхождения. Перечислены виды молочных продуктов - лактоза, казеин, сыворотка, а также продукты пчеловодства - мед, прополис, пчелиный воск.
Помимо этого, в веганском парфюме не должно быть жиров и воска, а также белков животного происхождения: коллагена, кератина, икры и других. Такие красители, как кармин и гуанин, также относятся к животным.
В перечне также содержатся шелк, шеллак и мускус. В документе отмечается, что список примеров не исчерпывающий.
Уточняется, что если веганский парфюм выпускается на одной производственной линии с теми товарами, которые содержат ингредиенты животного происхождения, то необходимо тщательно очищать машины, емкости и различные поверхности.
ОбществоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
