Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук после защиты диссертации в 2022 году.

Тема диссертации Овечкина — «Организация тренировочного процесса технико-тактической направленности в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиги».

Овечкин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах, забросив 929 шайб в 1573 матчах.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук после защиты диссертации в 2022 году, сообщает портал RMNB.

По информации источника, в 2022 году Овечкин успешно защитил диссертацию на тему "Организация тренировочного процесса технико-тактической направленности в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиги".

В июле 2021 года на сайте НХЛ сообщалось, что Овечкин в том же месяце успешно совершил предзащиту своей диссертации в ФГБУ "Федеральный научный центр физической культуры и спорта" при министерстве спорта РФ. При этом россиянин в 2008 году окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (ныне - Российский университет спорта "ГЦОЛИФК").