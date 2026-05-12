11:31 12.05.2026
Овечкин получил степень кандидата педагогических наук

Овечкин после защиты диссертации получил степень кандидата педагогических наук

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук после защиты диссертации в 2022 году.
  • Тема диссертации Овечкина — «Организация тренировочного процесса технико-тактической направленности в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиги».
  • Овечкин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах, забросив 929 шайб в 1573 матчах.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук после защиты диссертации в 2022 году, сообщает портал RMNB.
По информации источника, в 2022 году Овечкин успешно защитил диссертацию на тему "Организация тренировочного процесса технико-тактической направленности в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиги".
В июле 2021 года на сайте НХЛ сообщалось, что Овечкин в том же месяце успешно совершил предзащиту своей диссертации в ФГБУ "Федеральный научный центр физической культуры и спорта" при министерстве спорта РФ. При этом россиянин в 2008 году окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (ныне - Российский университет спорта "ГЦОЛИФК").
Овечкину 40 лет. Он провел 21-й в карьере сезон в НХЛ, он является последним по его текущему контракту с клубом. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
