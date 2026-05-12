СМИ: глава британского МИД, вероятно, призвала Стармера уйти в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, вероятно, призвала премьер-министра Кира Стармера подать в отставку после поражений на региональных выборах.
- Купер, предположительно, сказала Стармеру, что ему стоит обеспечить упорядоченную передачу власти после сокрушительных поражений на региональных выборах.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, вероятно, призвала британского премьера Кира Стармера подать в отставку, сообщает газета Guardian.
В понедельник газета Times со ссылкой на источники написала, что ряд высокопоставленных членов кабмина Великобритании, включая главу МВД Шабану Махмуд, попросили Стармера рассмотреть вопрос о сроках его отставки. Согласно материалу издания, во вторник члены правительства, как ожидается, заявят премьеру на заседании, что ему следует уйти, на фоне обеспокоенности, что его положение теперь неустойчиво.
Дмитриев назвал суперсилу Стармера
Вчера, 13:36
"Иветт Купер, предположительно, сказала премьеру, что ему стоит обеспечить упорядоченную передачу власти после сокрушительных поражений на (региональных - ред.) выборах, которые грозят поставить крест на его премьерстве", - говорится в сообщении газеты.
Издание уточняет, что по крайней мере еще двое представителей кабинета министров - министр обороны Джон Хили и заместитель главы правительства Дэвид Лэмми, - предположительно, обсуждали со Стармером, как им стоит подойти к возможным последствиям неудачных выборов "ответственно, упорядоченно и с достоинством".
Региональные выборы в Великобритании прошли 7 мая в 136 регионах Англии. Согласно итоговым результатам, лейбористы потеряли почти 1,2 тысячи из более чем 2,2 тысячи ранее занятых представителями партии мест в муниципальных советах. Основным победителем стала правая партия Reform UK, набрав порядка 1,4 тысячи мест.
В понедельник Стармер признал, что итоги выборов "удручающие" и взял на себя ответственность за провал, при этом выступил с программной речью и подчеркнул, что не собирается уходить с поста.
Дмитриев рассказал, когда Стармер уйдет в отставку
10 мая, 20:49