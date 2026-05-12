Мобильную экспозицию "Освобожденная Европа" представили в Италии

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Презентация модуля мобильной экспозиции "Освобожденная Европа" состоялась в рамках мероприятия, посвященного Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, на площадке культурной ассоциации "Максим Горький" в Неаполе (Италия), сообщили в пресс-службе Брянского филиала Президентской академии (РАНХиГС), выступившей соорганизатором события.

Тематический модуль представляет собой уникальный информационный комплекс материалов, который является частью проекта "Освобождение. Мир народам". Основу проекта составляют фотоматериалы 1944—1945 гг. из фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".

Востребованность мобильной экспозиции в зарубежных странах подчеркнул директор Брянского филиала РАНХиГС Сергей Шачнев.

© Фото предоставила культурная ассоциация "Максим Горький" Модуль мобильной экспозиции "Освобожденная Европа" представили в Италии © Фото предоставила культурная ассоциация "Максим Горький" Модуль мобильной экспозиции "Освобожденная Европа" представили в Италии

"Академические связи Брянского филиала Президентской академии с зарубежными партнерами не прерываются, и мы чувствуем постоянный запрос западной общественности на культурные, академические и гуманитарные контакты с нашей страной. Узнав, что в России создана серия экспозиций, посвященная Победе в Великой Отечественной войне, наши европейские друзья и партнеры тут же начали предпринимать попытки организовать выставки в своих странах", — рассказал Шачнев, добавив, что Неаполь станет не последней точкой для мобильной экспозиции за рубежом.

Экс-сенатор Итальянской Республики Луиджи Марино сообщил, что ассоциация "Максим Горький" уже 80 лет строит культурные мосты между странами. Модуль "Освобожденная Европа", по его словам, служит той же цели — напоминает историю освобождения европейских стран от фашизма.

"Мы благодарны РИА Новости за то, что они не только проводят исторические исследования и изучают архивные материалы, но и делают их доступными для широкой общественности. Благодаря этому проекту мы можем увидеть уникальные фотографии, которые прямо демонстрируют: Европа была освобождена советской армией, а освобожденные народы с благодарностью принимали этот дар — свободу и независимость — из рук советского солдата", — рассказал Марино.

© Фото предоставила культурная ассоциация "Максим Горький" Модуль мобильной экспозиции "Освобожденная Европа" представили в Италии Модуль мобильной экспозиции "Освобожденная Европа" представили в Италии © Фото предоставила культурная ассоциация "Максим Горький" 1 из 2 © Фото предоставила культурная ассоциация "Максим Горький" Модуль мобильной экспозиции "Освобожденная Европа" представили в Италии Модуль мобильной экспозиции "Освобожденная Европа" представили в Италии © Фото предоставила культурная ассоциация "Максим Горький" 2 из 2 Модуль мобильной экспозиции "Освобожденная Европа" представили в Италии © Фото предоставила культурная ассоциация "Максим Горький" 1 из 2 Модуль мобильной экспозиции "Освобожденная Европа" представили в Италии © Фото предоставила культурная ассоциация "Максим Горький" 2 из 2

Важность проекта "Освобождение. Мир народам" для Италии отметил публицист, писатель и преподаватель истории и экономики Неаполитанского торгово-технического института Винченцо Гули. По его словам, Европе сегодня, как никогда, жизненно необходимо сохранять незамутненную память о прошлом.

"Эта выставка — не просто собрание редких снимков, а мост между поколениями и странами. Глядя на эти кадры из освобожденных Вены, Будапешта, Праги и Берлина, я испытываю не только восхищение мужеством солдат, сломавших хребет нацизму, но и тревогу от того, как быстро современная Европа порой забывает уроки прошлого. Мы, итальянцы, знаем цену мира, и такие проекты напоминают главное: освобождение Европы не было бы возможным без колоссальных жертв советской армии. Важно беречь эту правду от политических конъюнктур и равнодушия", — объяснил Гули.