В Оренбурге при отражении атаки БПЛА поврежден жилой дом
12:49 12.05.2026 (обновлено: 14:39 12.05.2026)
В Оренбурге при отражении атаки БПЛА поврежден жилой дом

© РИА Новости / Александр Чердинцев | Перейти в медиабанкАвтомобили спецслужб у жилого дома, поврежденного при отражении беспилотной атаки со стороны ВСУ в Оренбурге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Оренбурге при отражении атаки БПЛА поврежден жилой дом.
  • Информация о пострадавших уточняется.
УФА, 12 мая — РИА Новости. При отражении атаки БПЛА в Оренбурге получил повреждения жилом дом, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
"Уважаемые оренбуржцы! Звучит сигнал "Воздушная тревога". В небе над Оренбургом при отражении атаки БПЛА поврежден жилой дом", — написал он на платформе "Макс".
На место выехали оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется, добавил губернатор.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
