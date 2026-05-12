В Оренбурге при отражении атаки БПЛА поврежден жилой дом.

УФА, 12 мая — РИА Новости. При отражении атаки БПЛА в Оренбурге получил повреждения жилом дом, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
"Уважаемые оренбуржцы! Звучит сигнал "Воздушная тревога". В небе над Оренбургом при отражении атаки БПЛА поврежден жилой дом", — написал он на платформе "Макс".
На место выехали оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется, добавил губернатор.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
