Жительница Москвы спустя 35 лет обнаружила в Оренбурге еще одного мужа - РИА Новости, 12.05.2026
09:26 12.05.2026 (обновлено: 11:10 12.05.2026)
Жительница Москвы спустя 35 лет обнаружила в Оренбурге еще одного мужа

Документы о заключении брака
УФА, 12 мая — РИА Новости. Жительница Москвы спустя 35 лет обнаружила, что в Оренбурге у нее есть еще один муж, следует из судебных документов.
"В Шарлыкский районный суд поступило исковое заявление от жительницы города Москвы к местному жителю о признании их брака недействительным", — говорится в сообщении суда.
Как выяснилось в результате разбирательства, недавно женщина обнаружила, что в органах загса существует актовая запись о заключении ею брака в 1991 году.
"Женщина ранее была знакома с этим мужчиной, но она отрицает, что заключала с ним брак", — пояснили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Оренбургской области.
В оренбургском загсе подтвердили, что осенью 1991 года москвичка действительно вступила в брак с местным жителем. А в 1994-м она снова вышла замуж, но уже за другого человека. При этом сведений о расторжении первого брака нет.
"Таким образом, сложилась ситуация, при которой женщина одновременно состоит в двух зарегистрированных браках", — отметили в Шарлыкском суде.
Там добавили, что иск женщины удовлетворили и брак от 1991 года признали недействительным.
