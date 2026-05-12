Жительница Москвы спустя 35 лет обнаружила в Оренбурге еще одного мужа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Москвы спустя 35 лет обнаружила, что у нее есть еще один муж в Оренбурге.
- Шарлыкский районный суд аннулировал брак, заключенный в 1991 году, признав его недействительным.
УФА, 12 мая — РИА Новости. Жительница Москвы спустя 35 лет обнаружила, что в Оренбурге у нее есть еще один муж, следует из судебных документов.
В Польше из свидетельств о браке уберут слова "муж" и "жена"
19 января, 19:01
Как выяснилось в результате разбирательства, недавно женщина обнаружила, что в органах загса существует актовая запись о заключении ею брака в 1991 году.
"Женщина ранее была знакома с этим мужчиной, но она отрицает, что заключала с ним брак", — пояснили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Оренбургской области.
В оренбургском загсе подтвердили, что осенью 1991 года москвичка действительно вступила в брак с местным жителем. А в 1994-м она снова вышла замуж, но уже за другого человека. При этом сведений о расторжении первого брака нет.
"Таким образом, сложилась ситуация, при которой женщина одновременно состоит в двух зарегистрированных браках", — отметили в Шарлыкском суде.
Там добавили, что иск женщины удовлетворили и брак от 1991 года признали недействительным.