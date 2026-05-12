Жительница Москвы спустя 35 лет обнаружила в Оренбурге еще одного мужа

Шарлыкский районный суд аннулировал брак, заключенный в 1991 году, признав его недействительным.

УФА, 12 мая — РИА Новости. Жительница Москвы спустя 35 лет обнаружила, что в Оренбурге у нее есть еще один муж, следует из судебных документов.

"В Шарлыкский районный суд поступило исковое заявление от жительницы города Москвы к местному жителю о признании их брака недействительным", — говорится в сообщении суда.

Как выяснилось в результате разбирательства, недавно женщина обнаружила, что в органах загса существует актовая запись о заключении ею брака в 1991 году.

"Женщина ранее была знакома с этим мужчиной, но она отрицает, что заключала с ним брак", — пояснили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Оренбургской области

В оренбургском загсе подтвердили, что осенью 1991 года москвичка действительно вступила в брак с местным жителем. А в 1994-м она снова вышла замуж, но уже за другого человека. При этом сведений о расторжении первого брака нет.

"Таким образом, сложилась ситуация, при которой женщина одновременно состоит в двух зарегистрированных браках", — отметили в Шарлыкском суде.