Новак назвал нормальной корректировку после высокого роста экономики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер Александр Новак заявил, что за высоким ростом экономики всегда следует корректировка, это нормальный этап для экономики.
- Новак отметил, что в этом году рост российской экономики замедлится до 0,4%, тогда как в прошлом году он составил 1%.
- По словам вице-премьера, российская экономика успешно преодолела пандемию и санкционный шок 2022 года и имеет большой запас прочности.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Экономика циклична, поэтому за высоким ростом всегда следует корректировка, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Важно учитывать, что экономическая динамика циклична — после периода высокого роста всегда идет корректировка, это нормальный этап для экономики", — сказал он в интервью газете "Ведомости".
По его словам, такая корректировка часто сопровождается структурной трансформацией. В этом случае особое внимание нужно уделять управлению рисками — это позволит смягчить последствия и обеспечить более быстрый переход к новому этапу роста, считает вице-премьер.
Новак отметил, что в этом году рост российской экономики замедлится до 0,4 процента, тогда как в прошлом она выросла на один процент. При этом за последние три года в реальном выражении ВВП увеличился более чем на десять процентов, то есть примерно на 3,3 процента в год. Это выше среднемирового значения и заметно выше, чем средний темп за 2017-2019 годы, когда удалось достигнуть целевого ориентира для денежно-кредитной политики, подчеркнул он.
Такой рост позволяет России надежно удерживать четвертое место среди крупнейших экономик мира, которое она занимает с 2021 года. Значительно сократился и разрыв в подушевых доходах с развитыми странами, добавил вице-премьер.
Новак напомнил, что российская экономика успешно преодолела сложнейшие периоды — пандемию и санкционный шок 2022 года. В целом у нее большой запас прочности, она умеет адаптироваться к новым вызовам. Поэтому Россия сможет преодолеть трудности и обеспечить последовательное и устойчивое экономическое развитие, рост доходов и благосостояния населения, заключил он.