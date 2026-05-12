Новак назвал структурные вызовы для российской экономики

09:00 12.05.2026
Новак назвал дефицит кадров структурным вызовом для российской экономики

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер России Александр Новак отметил структурный дефицит кадров и ограниченность рынка труда в стране.
  • Среди вызовов для российской экономики Новак назвал изменение структуры расходов бюджета и разрыв сложившихся мировых цепочек поставок товаров.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак рассказал о структурных вызовах для российской экономики, среди которых дефицит кадров и разрыв сложившихся мировых цепочек поставок товаров.
В интервью газете "Ведомости" Новак сказал, что значимых структурных вызовов в настоящий момент несколько.
"У нас сохраняется структурный дефицит кадров и ограниченность рынка труда. Как я уже отметил ранее, наряду с низкой безработицей в отдельных отраслях наблюдается дефицит кадров, при этом занятость населения достигла максимальных значений, незадействованных трудовых ресурсов практически нет. Отставание роста производительности труда от зарплаты всегда приводит к таким дисбалансам. Требуется активный переток рабочих рук на те направления, которые дадут больший вклад в ВВП", - рассказал вице-премьер.
По его словам, этот процесс идет, и он ускорился в последние несколько кварталов. Но, как отметил Новак, все еще много компаний говорят, что не могут полностью обеспечить себя работниками.
"Другой вызов - изменение структуры расходов бюджета. Вы знаете, что за последние годы в целом выросло финансирование образования, здравоохранения, социальной защиты, развития экономики, укрепления технологического суверенитета, и, конечно, расходы на оборону, безопасность, в том числе СВО, поддержку наших воинов и членов их семей", - продолжил вице-премьер.
Среди других вызовов Новак назвал разрыв сложившихся мировых цепочек поставок товаров, услуг, движения капитала и даже рабочей силы. "Санкции, действующие с 2022 года и введенные исключительно по политическим причинам, только разрушают доверие, делают неэффективной торговлю, снижают выгоды от масштаба производства", - пояснил вице-премьер. Он также подчеркнул, что власти РФ укрепляют экономический и технологический суверенитет страны, "чтобы меньше быть подверженными влиянию таких недружественных действий".
"И еще конечно, умеренно-жесткая ДКП – это тоже следствие рисков. Что является "платой" за то, что спрос опережает предложение, и за дефицит на рынке труда? Это инфляция. В макроэкономическом смысле не так важно, на какой стороне произошел шок – ускоренный рост спроса или замедленный рост предложения, это всегда приводит к росту цен. Правительство и Банк России в такой ситуации действуют в рамках своих полномочий, дополняя и балансируя решения друг друга", - заключил Новак.
ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
