В Подмосковье мальчик на квадроцикле сбил 17-летнюю девушку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городском округе Мытищи мальчик на квадроцикле сбил 17-летнюю девушку.
- Несовершеннолетний 2018 года рождения не справился с управлением и наехал на девочку 2009 года рождения.
- Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Едва пошедший в школу мальчик на квадроцикле не справился с управлением, заехал на бордюр и сбил 17-летнюю девушку в городском округе Мытищи, пострадавшая госпитализирована, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что 11 мая около одного из домов, расположенных на улице Северной в поселке Вешки, произошло дорожно-транспортное происшествие.
«
"По предварительной информации, несовершеннолетний 2018 года рождения, находясь за рулем квадроцикла, не справился с управлением, наехал на бордюрный камень с последующим наездом на девочку 2009 года рождения", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
В Подмосковье подросток без прав сбил двух четырехлетних детей
8 октября 2025, 22:01