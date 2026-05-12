В Курской области мужчина пострадал при попытке увернуться от дрона ВСУ
19:41 12.05.2026
В Курской области мужчина пострадал при попытке увернуться от дрона ВСУ

КУРСК, 12 мая - РИА Новости. Мужчина получил множественные ссадины, перелом ключицы и гематому при падении, когда уворачивался от дрона ВСУ в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Очередные жертвы ВСУ. В селе Ржава Глушковского района пострадал 42-летний мужчина. Он упал с электровелосипеда, когда уворачивался от вражеского дрона", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".

Уточняется, что пострадавший обратился в Рыльскую ЦРБ с переломом ключицы, множественными ссадинами и гематомой правой ноги.
"Ему оказана необходимая помощь, от госпитализации отказался — находится на амбулаторном лечении. А я вновь обращаюсь к нашим людям — враг беспощаден и циничен, ему все равно куда наносить удары. Пожалуйста, будьте осторожны и берегите себя", - добавил глава региона.
