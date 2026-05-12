На Украине мужчина умер во время прохождения военной медкомиссии - РИА Новости, 12.05.2026
09:28 12.05.2026
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина умер в Днепропетровской области на Украине при прохождении военно-врачебной комиссии.
  • Открыто уголовное дело, началось служебное расследование.
  • Нехватка личного состава в ВСУ приводит к насильственным действиям сотрудников военкоматов и протестам.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Мужчина умер в Днепропетровской области на Украине при прохождении военно-врачебной комиссии, сообщает областной военкомат.
«
"Во время проверки военно-учетных документов группой оповещения в составе военнослужащих военкомата и представителей органов национальной полиции 5 мая был остановлен военнообязанный гражданин… Во время прохождения военно-врачебной комиссии ему стало плохо, ему вызвали скорую. Медики 45 минут оказывали помощь, после чего констатировали смерть", - говорится в сообщении военкомата, опубликованном в социальной сети Facebook*.
Отмечается, что открыто уголовное дело и начато служебное расследование.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
