Почти 3 млн поездок совершено на автобусах "Мострансавто" за выходные
15:38 12.05.2026
Почти 3 млн поездок совершено на автобусах "Мострансавто" за выходные

Пассажиры "Мострансавто" совершили более 2,9 млн поездок с 9 по 11 мая

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Автобусы "Мострансавто"
Автобусы "Мострансавто"
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 2,9 миллиона поездок в автобусах "Мострансавто" с 9 по 11 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Наиболее интенсивный пассажиропоток на маршрутах был зафиксирован 11 мая – в этот день транспортными средствами предприятия воспользовались более 1 миллиона раз.
Так, пассажиры могли посетить праздничные мероприятия, туристические достопримечательности, а также иные точки притяжения региона. За три дня более 1,3 миллиона поездок было совершено с использованием социальных карт, свыше 1 миллиона – банковскими картами, еще порядка 510 тысяч операций пришлось на транспортные карты "Стрелка" и "Тройка".
Самыми востребованными маршрутами оказались №368 "станция МЦД Долгопрудная – Москва (метро Ховрино)" – более 27 тысяч поездок, №367 "Константиново – Москва (метро Домодедовская)" – свыше 24 тысяч операций, №22 "станция Пушкино – Ивантеевка (микрорайон Детская)" – более 22 тысяч трансакций. Больше всего поездок совершили пассажиры МАП №10 города Королев – свыше 390 тысяч операций.
Кроме того, в выходные в "Мострансавто" усилили меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и в автобусах предприятия.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДолгопрудныйМострансавтоОбщественный транспорт
 
 
