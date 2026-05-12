В Москве предупредили водителей о тумане во вторник

МОСКВА, 12 мая- РИА Новости. Водителям стоит быть осторожными на дорогах во вторник в Москве из-за тумана, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что во вторник в Москве ожидаются небольшой дождь, морось, туман и температура до плюс 18 градусов.
"Синоптики прогнозируют туман до утра. Видимость на дорогах может снизиться до 100-500 метров. Рекомендуем водителям быть осторожными", - говорится в сообщении.
В дептрансе уточнили, что водителям следует держать дистанцию и не превышать скорость, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон за рулем.