Москалькова рассказала о помощи в сохранении жилья валютных ипотечников

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала президенту России о помощи в сохранении жилья 20 тысячам семей валютных ипотечников.
"По самым сложным вопросам я обращалась к вам, Владимир Владимирович, неоднократно за эти 10 лет. И благодаря вашим указаниям, четким поручениям находились неординарные решения для очень сложных вопросов. Так было сохранено жилье для 20 тысяч семей валютных ипотечников", - сказала Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин во вторник принимает с докладом Москалькову, омбудсмен представит свой заключительный доклад. Москалькова занимает пост уполномоченного с 2016 года. Как следует из законодательства, её полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается и освобождается от должности Госдумой.