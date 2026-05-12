Москалькова рассказала о помощи в сохранении жилья валютных ипотечников - РИА Новости, 12.05.2026
15:02 12.05.2026
Москалькова рассказала о помощи в сохранении жилья валютных ипотечников

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
  • Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала президенту о помощи в сохранении жилья 20 тысячам семей валютных ипотечников.
  • Москалькова обратилась к президенту Владимиру Путину за 10 лет по сложным вопросам неоднократно, и благодаря его указаниям были найдены решения, в том числе по сохранению жилья валютных ипотечников.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала президенту России о помощи в сохранении жилья 20 тысячам семей валютных ипотечников.
"По самым сложным вопросам я обращалась к вам, Владимир Владимирович, неоднократно за эти 10 лет. И благодаря вашим указаниям, четким поручениям находились неординарные решения для очень сложных вопросов. Так было сохранено жилье для 20 тысяч семей валютных ипотечников", - сказала Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин во вторник принимает с докладом Москалькову, омбудсмен представит свой заключительный доклад. Москалькова занимает пост уполномоченного с 2016 года. Как следует из законодательства, её полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается и освобождается от должности Госдумой.
