Аппарат Москальковой помог в получении жилья 86 тысячам россиян

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что 86 тысяч россиян получили жилье благодаря аппарату.
Путин во вторник провел встречу с омбудсменом Татьяной Москальковой.
"Нам удалось, используя наши возможности, помочь 86 тысячам людей в получении жилья, особенно тем, кто имеет низкие уровни дохода, детям, не детям, а уже взрослым из числа детей-сирот, которые имеют и судебные решения о праве на жильё, но не могли получить по разным причинам", - отметила она.
По ее словам, аппаратом оказана помощь и в вопросах выселения из аварийного жилья, признания жилья аварийным, прекращения стихийных свалок, вопросов по медицине, по образованию.
"Эту работу мы, конечно, будем дальше продолжать, по крайней мере, мои последователи будут дальше продолжать", - добавила Москалькова.
