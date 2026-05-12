Рейтинг@Mail.ru
Аппарат Москальковой помог в получении жилья 86 тысячам россиян - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 12.05.2026
Аппарат Москальковой помог в получении жилья 86 тысячам россиян

Москалькова: 86 тысяч россиян получили жилье благодаря аппарату

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аппарат Татьяны Москальковой помог 86 тысячам россиян в получении жилья.
  • Помощь была оказана в том числе детям-сиротам и людям с низкими доходами.
  • Аппарат также помогал в вопросах выселения из аварийного жилья, признания жилья аварийным и в других сферах.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что 86 тысяч россиян получили жилье благодаря аппарату.
Путин во вторник провел встречу с омбудсменом Татьяной Москальковой.
"Нам удалось, используя наши возможности, помочь 86 тысячам людей в получении жилья, особенно тем, кто имеет низкие уровни дохода, детям, не детям, а уже взрослым из числа детей-сирот, которые имеют и судебные решения о праве на жильё, но не могли получить по разным причинам", - отметила она.
По ее словам, аппаратом оказана помощь и в вопросах выселения из аварийного жилья, признания жилья аварийным, прекращения стихийных свалок, вопросов по медицине, по образованию.
"Эту работу мы, конечно, будем дальше продолжать, по крайней мере, мои последователи будут дальше продолжать", - добавила Москалькова.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Москалькова назвала основные проблемы российской молодежи
18 ноября 2025, 10:42
 
Татьяна МоскальковаЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала