Россия передала Украине 20 детей по линии омбудсмена, сообщила Москалькова - РИА Новости, 12.05.2026
14:52 12.05.2026
Россия передала Украине 20 детей по линии омбудсмена, сообщила Москалькова

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия передала Украине около 20 детей в рамках работы по воссоединению семей, заявила Москалькова.
  • Это только по линии уполномоченного по правам человека, уточнила омбудсмен.
  • Она сообщила это на встрече с Владимиром Путиным.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Порядка 20 детей было передано на Украину по линии уполномоченного по правам человека в РФ в рамках работы по воссоединению семей, доложила омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
В ходе встречи во вторник Москалькова доложила Путину о работе между Россией и Украиной по воссоединению семей.
«
"Сколько детей было передано на Украину, не помните?", - обратился Путин к омбудсмену.
"Порядка 20 в общей сложности. Это только по линии уполномоченного по правам человека. По линии уполномоченного по правам ребенка тоже ведется работа, и она помогает воссоединению семей", - ответила Москалькова.
Москалькова занимает пост уполномоченного с 2016 года. Как следует из законодательства, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается и освобождается от должности Госдумой.
