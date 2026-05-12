14:45 12.05.2026
Москалькова поблагодарила погранвойска ФСБ за помощь в воссоединении семей

© РИА Новости | Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москалькова поблагодарила погранвойска ФСБ за помощь в воссоединении семей.
  • Это очень непростая работа, потому что граница закрыта, сроки документов у всех истекли, рассказала она.
  • Погранвойска открывают границу для небольших групп людей, чтобы они могли воссоединиться со своими родными и близкими, добавила омбудсмен.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поблагодарила погранвойска ФСБ за предоставление семьям возможности воссоединиться.
Президент России Владимир Путин во вторник принял с докладом Москалькову. Во время встречи омбудсмен доложила о работе по воссоединению семей.
"Это тоже очень непростая работа, потому что граница закрыта, сроки документов у всех истекли, но нам удается все-таки договориться. И спасибо нашим пограничникам, руководству погранвойск ФСБ, которые для этих маленьких групп людей открывают специально границу и под нашу ответственность дают возможность перейти, чтобы объединиться со своими родными и близкими", - сказала Москалькова.
Она также отметила, что в этом направлении аппарат работает с губернаторами, органами местного самоуправления, а также с региональными уполномоченными.
РоссияТатьяна МоскальковаВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
