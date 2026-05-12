Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала, с какими проблемами к ней обращаются участники СВО - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 12.05.2026
Москалькова рассказала, с какими проблемами к ней обращаются участники СВО

Москалькова сообщила, что участники СВО чаще обращаются к ней по соцвопросам

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москалькова на встрече с Путиным рассказала, что участники СВО обращаются к ней по социальным вопросам.
  • Их проблемы связаны с задержками в направлении на военно-врачебную комиссию, выплатами и восстановлением документов.
  • В большинстве случаев удается решить их вопросы, добавила омбудсмен.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что участники специальной военной операции (СВО) обращаются к ней по социальным вопросам, связанным с направлениями на военно-врачебную комиссию, выплатами и восстановлением документов.
Путин во вторник провел встречу с Москальковой.
«
"Много проблем связано с тем, что долго решаются вопросы о направлении на ВВК – военно-врачебную комиссию. Выплаты выплачивают, но сроки этих выплат очень бывают затянуты. Восстановление документов, в том числе связанных с удостоверением участника, ветерана боевых действий. С каждым разбираемся, решаем, и в большинстве случаев удается решить этот вопрос", - сказала Москалькова.
Путин на встрече с Татьяной Москальковой - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Москалькова сообщила Путину о 700 тысячах обращений россиян в ее аппарат
Вчера, 14:06
 
ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаВладимир ПутинСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала