Москалькова рассказала, с какими проблемами к ней обращаются участники СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москалькова на встрече с Путиным рассказала, что участники СВО обращаются к ней по социальным вопросам.
- Их проблемы связаны с задержками в направлении на военно-врачебную комиссию, выплатами и восстановлением документов.
- В большинстве случаев удается решить их вопросы, добавила омбудсмен.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что участники специальной военной операции (СВО) обращаются к ней по социальным вопросам, связанным с направлениями на военно-врачебную комиссию, выплатами и восстановлением документов.
Путин во вторник провел встречу с Москальковой.
"Много проблем связано с тем, что долго решаются вопросы о направлении на ВВК – военно-врачебную комиссию. Выплаты выплачивают, но сроки этих выплат очень бывают затянуты. Восстановление документов, в том числе связанных с удостоверением участника, ветерана боевых действий. С каждым разбираемся, решаем, и в большинстве случаев удается решить этот вопрос", - сказала Москалькова.