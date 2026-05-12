Москалькова рассказала о договоренностях с Украиной по посещению пленных

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что благодаря взаимодействию с Минобороны и ФСБ России ей удалось отстроить взаимоотношения с украинской стороной для посещения пленных и передачи посылок.
Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с Москальковой. Омбудсмен доложила главе государства об итогах работы за последние десять лет. Она отметила, что в период проведения специальной военной операции главной темой работы института уполномоченного стала работа с семьями участников СВО и военнослужащих.
"За это время благодаря взаимодействию с министерством обороны, с ФСБ, с нашими спецслужбами нам удалось выстроить очень непростые, но результативные отношения с украинской стороной по взаимному посещению пленных, с тем чтобы минимизировать возможность издевательств, унижений, применения незаконных методов", - сказала Москалькова.
Она уточнила, что также удалось наладить передачу военнопленным посылок с теплыми вещами, продуктами, письмами и открытками из дома.