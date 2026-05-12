В России в ПВР находятся 22 тысячи человек, сообщила Москалькова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России в пунктах временного размещения находятся 22 тысячи человек, сообщила Москалькова.
- По ее словам, 15 тысяч из них прибыли в Россию до начала СВО и уже после нее, получили гражданство.
- У этих людей нет постоянной регистрации, поэтому они не могут встать на жилищный учет, добавила омбудсмен.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На территории РФ в пунктах временного размещения продолжают находиться 22 тысячи человек, из них 15 тысяч прибыли в Россию еще до СВО, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с омбудсменом.
«
"Сегодня на территории России в пунктах временного размещения продолжает находиться 22 тысячи людей, из них 15 тысяч – это те, кто прибыл к нам еще до СВО и уже после СВО с территории Украины, получили гражданство", - рассказала Москалькова.
По ее словам, они не могут встать на жилищный учет, поскольку у них нет постоянной регистрации. Москалькова добавила, что подготовила для главы государства обращение, чтобы найти для этих людей особое решение для включения их либо в государственные программы, либо постановки на учет.