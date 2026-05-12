Рейтинг@Mail.ru
Москалькова сообщила Путину о 700 тысячах обращений россиян в ее аппарат - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 12.05.2026 (обновлено: 16:06 12.05.2026)
Москалькова сообщила Путину о 700 тысячах обращений россиян в ее аппарат

Москалькова доложила Путину о 700 тысячах обращений за десять лет

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москалькова сообщила Путину о 700 тысячах обращений россиян, поступивших в ее аппарат за время работы на посту омбудсмена.
  • За десять лет количество обращений выросло практически в три раза: с 42,5 тысячи в 2016 году до почти 129 тысяч.
  • Результативность работы ведомства увеличилась в 22 раза.
  • Помощь оказали двум миллионам человек.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Татьяна Москалькова рассказала Владимиру Путину о 700 тысячах обращений россиян, поступивших в ее аппарат за время работы на посту омбудсмена.
"За десять лет востребованность института выросла практически в три раза. Об этом говорит количество обращений, поступивших в наш адрес: с 42,5 тысячи в 2016 году до практически 129 тысяч обращений, что свидетельствует и о доверии общества к государственным правозащитникам, и о требовательности людей к соблюдению своих прав", — заявила она на встрече с президентом.
Всего же удалось помочь двум миллионам человек. Вместе с тем, по ее словам, повысилась результативность работы ведомства: практически в 22 раза за весь срок.
За это время, среди прочего:
  • принято решение о бесплатном среднем специальном образовании для вернувшихся участников СВО;
  • почти 4,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей получили помощь в решении социальных проблем;
Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Москалькова рассказала, с какими проблемами к ней обращаются участники СВО
Вчера, 14:35
  • вдовы бойцов смогли пользоваться семейными автомобилями до вступления в наследство — право на него, в свою очередь, откроется через полгода;
  • удалось установить судьбу более девяти тысяч без вести пропавших военнослужащих;
  • 165 жителей Курской области, которых удерживал Киев, вернулись на Родину;
  • девять российских детей воссоединились с семьями, 20 передали украинской стороне;
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Москалькова рассказала Путину об "угнанных" в Европу детях из ДНР
Вчера, 15:13
  • с 2022 года российский и украинский омбудсмены посетили более трех тысяч военнопленных.
«

"За это время благодаря взаимодействию с Министерством обороны, с ФСБ, с нашими спецслужбами нам удалось выстроить очень непростые, но результативные отношения с украинской стороной по взаимному посещению пленных, с тем чтобы минимизировать возможность издевательств, унижений, применения незаконных методов".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Татьяна Москалькова
уполномоченный по правам человека
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Москалькова рассказала о помощи Мединского в обменах с Украиной
Вчера, 13:56
Совместно с Минобороны аппарат участвовал и в мероприятиях по обмену:
«

"В последнюю Пасху обменялись, чтобы каждый наш военнослужащий получил кулич, освященную воду, возможность пообщаться со священником. Зеркально поступаем и мы".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Татьяна Москалькова
уполномоченный по правам человека
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Москалькова поблагодарила Белоруссию за помощь в обменах пленных с Украиной
Вчера, 14:56
А для помощи бойцам и их семьям развернули горячую линию:
«
"Мы создали особый алгоритм действий, основанный на том, что обязательно нужно выйти на прямой контакт с семьей, проговорить, выяснить ситуацию и сделать все возможное, для того чтобы помочь".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Татьяна Москалькова
уполномоченный по правам человека
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Москалькова рассказала, от кого поступает больше всего обращений
Вчера, 15:11
Не останавливалась работа и по гражданским направлениям:
  • сохранено жилье для 20 тысяч семей валютных ипотечников, граждан России, которые подлежали отселению из Байконура, а также военнослужащих Военно-морского флота;
  • 86 тысяч сирот после совершеннолетия, а также малоимущих получили жилье.
  • развернута ФГИС, которая упрощает подачу обращений и ускоряет их рассмотрение;
  • создан научно-образовательный центр по правам человека;
  • развернута работа Комиссии по правам человека СНГ;
  • переформатирована вся международная деятельность.
"Мы ушли из тех интеграционных сообществ, которые работали по двойным стандартам и пытались навязать нам свои правила игры", — пояснила Москалькова.
Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека с 2016 года. По закону ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федерального омбудсмена назначает и освобождает от должности Государственная дума.
Российский и украинский паспорт - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Москалькова рассказала, сколько украинцев проживает в России
6 мая, 16:59
 
ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаВладимир ПутинСпецоперацияЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала