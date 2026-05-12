Москалькова сообщила Путину о 700 тысячах обращений россиян в ее аппарат

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Татьяна Москалькова рассказала Владимиру Путину о 700 тысячах обращений россиян, поступивших в ее аппарат за время работы на посту омбудсмена.
"За десять лет востребованность института выросла практически в три раза. Об этом говорит количество обращений, поступивших в наш адрес: с 42,5 тысячи в 2016 году до практически 129 тысяч обращений, что свидетельствует и о доверии общества к государственным правозащитникам, и о требовательности людей к соблюдению своих прав", — заявила она на встрече с президентом.
Всего же удалось помочь двум миллионам человек. Вместе с тем, по ее словам, повысилась результативность работы ведомства: практически в 22 раза за весь срок.
За это время, среди прочего:
- принято решение о бесплатном среднем специальном образовании для вернувшихся участников СВО;
- почти 4,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей получили помощь в решении социальных проблем;
- вдовы бойцов смогли пользоваться семейными автомобилями до вступления в наследство — право на него, в свою очередь, откроется через полгода;
- удалось установить судьбу более девяти тысяч без вести пропавших военнослужащих;
- 165 жителей Курской области, которых удерживал Киев, вернулись на Родину;
- девять российских детей воссоединились с семьями, 20 передали украинской стороне;
- с 2022 года российский и украинский омбудсмены посетили более трех тысяч военнопленных.
"За это время благодаря взаимодействию с Министерством обороны, с ФСБ, с нашими спецслужбами нам удалось выстроить очень непростые, но результативные отношения с украинской стороной по взаимному посещению пленных, с тем чтобы минимизировать возможность издевательств, унижений, применения незаконных методов".
Совместно с Минобороны аппарат участвовал и в мероприятиях по обмену:
"В последнюю Пасху обменялись, чтобы каждый наш военнослужащий получил кулич, освященную воду, возможность пообщаться со священником. Зеркально поступаем и мы".
А для помощи бойцам и их семьям развернули горячую линию:
"Мы создали особый алгоритм действий, основанный на том, что обязательно нужно выйти на прямой контакт с семьей, проговорить, выяснить ситуацию и сделать все возможное, для того чтобы помочь".
Не останавливалась работа и по гражданским направлениям:
- сохранено жилье для 20 тысяч семей валютных ипотечников, граждан России, которые подлежали отселению из Байконура, а также военнослужащих Военно-морского флота;
- 86 тысяч сирот после совершеннолетия, а также малоимущих получили жилье.
- развернута ФГИС, которая упрощает подачу обращений и ускоряет их рассмотрение;
- создан научно-образовательный центр по правам человека;
- развернута работа Комиссии по правам человека СНГ;
- переформатирована вся международная деятельность.
"Мы ушли из тех интеграционных сообществ, которые работали по двойным стандартам и пытались навязать нам свои правила игры", — пояснила Москалькова.
Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека с 2016 года. По закону ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федерального омбудсмена назначает и освобождает от должности Государственная дума.