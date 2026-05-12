Москалькова сообщила Путину о 700 тысячах обращений россиян в ее аппарат

Краткий пересказ от РИА ИИ Москалькова сообщила Путину о 700 тысячах обращений россиян, поступивших в ее аппарат за время работы на посту омбудсмена.

За десять лет количество обращений выросло практически в три раза: с 42,5 тысячи в 2016 году до почти 129 тысяч.

Результативность работы ведомства увеличилась в 22 раза.

Помощь оказали двум миллионам человек.

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Татьяна Москалькова рассказала Владимиру Путину о 700 тысячах обращений россиян, поступивших в ее аппарат за время работы на посту омбудсмена.

"За десять лет востребованность института выросла практически в три раза. Об этом говорит количество обращений, поступивших в наш адрес: с 42,5 тысячи в 2016 году до практически 129 тысяч обращений, что свидетельствует и о доверии общества к государственным правозащитникам, и о требовательности людей к соблюдению своих прав", — заявила она на встрече с президентом.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Всего же удалось помочь двум миллионам человек. Вместе с тем, по ее словам, повысилась результативность работы ведомства: практически в 22 раза за весь срок.

За это время, среди прочего:

принято решение о бесплатном среднем специальном образовании для вернувшихся участников СВО;

почти 4,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей получили помощь в решении социальных проблем;

вдовы бойцов смогли пользоваться семейными автомобилями до вступления в наследство — право на него, в свою очередь, откроется через полгода;

удалось установить судьбу более девяти тысяч без вести пропавших военнослужащих;

165 жителей Курской области, которых удерживал Киев, вернулись на Родину;

девять российских детей воссоединились с семьями, 20 передали украинской стороне;

с 2022 года российский и украинский омбудсмены посетили более трех тысяч военнопленных.

« "За это время благодаря взаимодействию с Министерством обороны, с ФСБ, с нашими спецслужбами нам удалось выстроить очень непростые, но результативные отношения с украинской стороной по взаимному посещению пленных, с тем чтобы минимизировать возможность издевательств, унижений, применения незаконных методов". Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека уполномоченный по правам человека

Совместно с Минобороны аппарат участвовал и в мероприятиях по обмену:

« "В последнюю Пасху обменялись, чтобы каждый наш военнослужащий получил кулич, освященную воду, возможность пообщаться со священником. Зеркально поступаем и мы". Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека уполномоченный по правам человека

А для помощи бойцам и их семьям развернули горячую линию:

« "Мы создали особый алгоритм действий, основанный на том, что обязательно нужно выйти на прямой контакт с семьей, проговорить, выяснить ситуацию и сделать все возможное, для того чтобы помочь". Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека уполномоченный по правам человека

Не останавливалась работа и по гражданским направлениям:

сохранено жилье для 20 тысяч семей валютных ипотечников, граждан России, которые подлежали отселению из Байконура, а также военнослужащих Военно-морского флота;

86 тысяч сирот после совершеннолетия, а также малоимущих получили жилье.

развернута ФГИС , которая упрощает подачу обращений и ускоряет их рассмотрение;

, которая упрощает подачу обращений и ускоряет их рассмотрение; создан научно-образовательный центр по правам человека;

развернута работа Комиссии по правам человека СНГ;

переформатирована вся международная деятельность.

"Мы ушли из тех интеграционных сообществ, которые работали по двойным стандартам и пытались навязать нам свои правила игры", — пояснила Москалькова

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.