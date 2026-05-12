13:58 12.05.2026 (обновлено: 14:04 12.05.2026)
Москалькова рассказала о росте востребованности ее аппарата в три раза

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За десять лет востребованность аппарата уполномоченного по правам человека выросла практически в три раза, сообщила Татьяна Москалькова.
  • Количество обращений увеличилось с 42,5 тысяч в 2016 году до почти 129.
  • За этот период удалось помочь двум миллионам человек.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За 10 лет востребованность аппарата уполномоченного по правам человека в РФ выросла в несколько раз, удалось помочь двум миллионам граждан, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с омбудсменом.
"За 10 лет востребованность института выросла практически в три раза. Об этом говорит количество обращений, поступивших в наш адрес - (от - ред.) 42,5 тысяч в 2016 году до практически 129 тысяч обращений, что свидетельствует и о доверии общества к государственным правозащитникам и требовательности людей к соблюдению своих прав. Но и результативность наша тоже выросла значительно, практически в 22 раза", - рассказала Москалькова.
Она отметила, что всего за 10 лет обратилось 700 тысяч человек, а смогли помочь двум миллионам.
