Москалькова рассказала о росте востребованности ее аппарата

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За 10 лет востребованность аппарата уполномоченного по правам человека в РФ выросла в несколько раз, удалось помочь двум миллионам граждан, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.