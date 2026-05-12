Рейтинг@Mail.ru
Мошенники создают поддельные сайты детских лагерей - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:19 12.05.2026
Мошенники создают поддельные сайты детских лагерей

РИА Новости: мошенники создают поддельные сайты детских лагерей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники создают поддельные сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей и турфирм.
  • Поддельные сайты оформлены под такие детские лагеря, как «Артек» и «Смена», а также под туристические фирмы, специализирующиеся на детском и семейном отдыхе.
  • Мошенники заманивают жертв низкими ценами и распродажами на путевки и убеждают их, что путевок осталось мало.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мошенники создают поддельные сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей и турфирм, в преддверии летнего сезона, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
"Преступники создают поддельные сайты и сообщества в социальных сетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей, в том числе "Артек" и "Смена", а также туристических фирм, специализирующихся на детском и семейном отдыхе", - сказала агентству правозащитница.
Собеседница агентства уточнила, что также мошенники заманивают жертв низкими ценами и распродажами на путевки и убеждают их, что путевок осталось мало. После того, как жертва переводит деньги, преступник исчезает, добавила юрист.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Мошенники обманывают россиян под предлогом замены ключей домофона
Вчера, 04:03
 
ОбществоАртек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала