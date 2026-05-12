Мошенники создают поддельные сайты детских лагерей

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мошенники создают поддельные сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей и турфирм, в преддверии летнего сезона, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
"Преступники создают поддельные сайты и сообщества в социальных сетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей, в том числе "Артек" и "Смена", а также туристических фирм, специализирующихся на детском и семейном отдыхе", - сказала агентству правозащитница.
Собеседница агентства уточнила, что также мошенники заманивают жертв низкими ценами и распродажами на путевки и убеждают их, что путевок осталось мало. После того, как жертва переводит деньги, преступник исчезает, добавила юрист.