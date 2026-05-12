Южнокорейский мессенджер KakaoTalk рассказал о мерах борьбы с мошенниками
03:20 12.05.2026
Южнокорейский мессенджер KakaoTalk рассказал о мерах борьбы с мошенниками

© AP Photo / Ahn Young-joon — Мужчина переписывается в мессенджере KakaoTalk
Мужчина переписывается в мессенджере KakaoTalk. Архивное фото
  Южнокорейский мессенджер KakaoTalk выявляет мошенников и нарушителей законодательства на основе жалоб пользователей и внутренних систем безопасности.
  Kakao усиливает системы обнаружения и предупреждения нарушений, включая антиабьюз-механизмы.
СЕУЛ, 12 мая - РИА Новости. Южнокорейский мессенджер KakaoTalk выявляет мошенников и нарушителей законодательства на основе жалоб пользователей и внутренних систем безопасности, рассказали РИА Новости в компании Kakao.
В марте аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%, при этом у Kakao Talk она выросла на 82%. В компании тогда подтвердили РИА Новости, что наблюдают резкий рост числа пользователей из РФ.
"Kakao через "Политику работы KakaoTalk" устанавливает правила использования сервиса, включая запрещенные действия и меры по защите пользователей. В случае выявления нарушений применяются ограничения", - сказали РИА Новости в компании в ответ на вопрос о мерах борьбы с мошенниками и прочими преступлениями.
Проверка возможных нарушений осуществляется с учетом приоритета защиты приватности и основана на пользовательских жалобах, подчеркнули в компании.
Пользователи могут подавать жалобы через функцию "Заявить", компания оценивает только конкретное сообщение, на которое поступило заявление, и в случае необходимости принимает меры, пояснил собеседник агентства.
"Компания усиливает системы обнаружения и предупреждения нарушений, включая антиабьюз-механизмы", - заверили в Kakao.
