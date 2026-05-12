Южнокорейский мессенджер KakaoTalk рассказал о мерах борьбы с мошенниками

СЕУЛ, 12 мая - РИА Новости. Южнокорейский мессенджер KakaoTalk выявляет мошенников и нарушителей законодательства на основе жалоб пользователей и внутренних систем безопасности, рассказали РИА Новости в компании Kakao.

В марте аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%, при этом у Kakao Talk она выросла на 82%. В компании тогда подтвердили РИА Новости, что наблюдают резкий рост числа пользователей из РФ.

"Kakao через "Политику работы KakaoTalk" устанавливает правила использования сервиса, включая запрещенные действия и меры по защите пользователей. В случае выявления нарушений применяются ограничения", - сказали РИА Новости в компании в ответ на вопрос о мерах борьбы с мошенниками и прочими преступлениями.

Проверка возможных нарушений осуществляется с учетом приоритета защиты приватности и основана на пользовательских жалобах, подчеркнули в компании.

Пользователи могут подавать жалобы через функцию "Заявить", компания оценивает только конкретное сообщение, на которое поступило заявление, и в случае необходимости принимает меры, пояснил собеседник агентства.