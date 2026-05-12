Суд вынес приговор экс-главе криптобиржи Binance по делу о мошенничестве
18:59 12.05.2026 (обновлено: 19:42 12.05.2026)
Суд вынес приговор экс-главе криптобиржи Binance по делу о мошенничестве

Экс-главу криптобиржи Binance Смеркиса осудили на 5 лет по делу о мошенничестве

Экс-глава криптобиржи Binance Владимир Смеркис
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве приговорил бывшего главу криптобиржи Binance в СНГ, сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.
  • Смеркис обещал криптоблогеру привлечь порядка двух миллионов новых пользователей в социальные сети за более чем 8,8 миллиона рублей, но взятые на себя обязательства не исполнил и деньгами распорядился по личному усмотрению.
  • Фигурант признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего главу криптобиржи Binance в СНГ, сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве, сообщает прокуратура столицы.
По данным ведомства, в июне 2024 года к Смеркису, хорошо известному в сфере оборота криптовалюты, обратился криптоблогер для рекламной кампании по привлечению в свои социальные сети новых пользователей.
Как рассказали в прокуратуре, Смеркис пообещал блогеру, что проведет рекламную кампанию и привлечет для заказчика порядка 2 миллионов новых пользователей за более чем 8,8 миллиона рублей, и потерпевший перевел ему эту сумму на криптокошелек.
Однако Смеркис взятые на себя обязательства не исполнил, обещанную рекламу для блогера не организовал, а полученными деньгами распорядился по личному усмотрению.
"С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры 41-летний Владимир Смеркис приговорен к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".

Отмечается, что фигурант признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
Приговор в законную силу не вступил.
