Суд вынес приговор экс-главе криптобиржи Binance по делу о мошенничестве

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего главу криптобиржи Binance в СНГ, сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве, сообщает прокуратура столицы.

По данным ведомства, в июне 2024 года к Смеркису, хорошо известному в сфере оборота криптовалюты, обратился криптоблогер для рекламной кампании по привлечению в свои социальные сети новых пользователей.

Как рассказали в прокуратуре, Смеркис пообещал блогеру, что проведет рекламную кампанию и привлечет для заказчика порядка 2 миллионов новых пользователей за более чем 8,8 миллиона рублей, и потерпевший перевел ему эту сумму на криптокошелек.

Однако Смеркис взятые на себя обязательства не исполнил, обещанную рекламу для блогера не организовал, а полученными деньгами распорядился по личному усмотрению.

« "С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры 41-летний Владимир Смеркис приговорен к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".

Отмечается, что фигурант признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".