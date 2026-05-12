Зеленского обвинением против Ермака ставят перед выбором, считает Мирошник

12:21 12.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Владимира Зеленского ставят перед выбором: спасать Андрея Ермака или дистанцироваться от него.
  • Мирошник добавил, что за этим могут последовать серьезные вопросы, связанные с финансированием Украины и восприятием Зеленского на международной арене.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимира Зеленского обвинением против экс-главы его офиса Андрея Ермака ставят перед выбором: то ли спасать коллегу, то ли дистанцироваться от него, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Зеленского ставят перед выбором: то ли спасать свое второе "я" в лице Ермака, поступаться своими возможностями или полномочиями в управлении страны и принятии решений, либо же дистанцироваться от Ермака, тем самым обречь его на вскрытие целого сундука компромата, который, вполне возможно, может потопить Зеленского, обозначив его на международном треке как явного коррупционера", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Он добавил, что за этим могут последовать серьезные вопросы, связанные с финансированием Украины и рукопожатностью Зеленского.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.
