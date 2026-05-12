Мирошник назвал обвинение Ермаку ударом по самому Зеленскому

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Предъявление обвинений в коррупции экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку является ударом по самому главарю киевского режима и его будущему в политике, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Предъявление подозрений ближайшему соратнику Зеленского Андрею Юрмаку - это, безусловно, удар непосредственно по Зеленскому, по его возможностям и определение дальнейшего трека его деятельности как политической, так и международной", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.