Мирошник рассказал об атаках ВСУ по Херсонской области

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ВСУ за неделю с 4 по 10 мая выпустили по объектам Херсонской области не менее 850 боеприпасов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 850 боеприпасов", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

Он добавил, что под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский, Геничевский округа.

"Удары наносились по жилым домам, социальным объектам, объектам коммунального хозяйства, связи и энергетики, легковому транспорту, магазинам, торговым павильонам", - подчеркнул посол.