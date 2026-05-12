Мирошник рассказал об атаках ВСУ по Херсонской области
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 12.05.2026
Мирошник рассказал об атаках ВСУ по Херсонской области

Мирошник: ВСУ за неделю выпустили по Херсонской области не менее 850 боеприпасов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ за неделю с 4 по 10 мая выпустили по объектам Херсонской области не менее 850 боеприпасов.
  • Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский, Геничевский округа.
  • Мирошник отметил рост числа атак ВСУ на густонаселенные кварталы и частный сектор, а также сообщил о гибели мирного жителя и его 15-летней дочери в селе Каиры.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ВСУ за неделю с 4 по 10 мая выпустили по объектам Херсонской области не менее 850 боеприпасов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 850 боеприпасов", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский, Геничевский округа.
"Удары наносились по жилым домам, социальным объектам, объектам коммунального хозяйства, связи и энергетики, легковому транспорту, магазинам, торговым павильонам", - подчеркнул посол.
Мирошник также отметил рост числа атак ВСУ на густонаселенные кварталы и частный сектор. "В Горностаевском округе только за сутки зафиксировано не менее 60 атак беспилотников. В селе Каиры в результате обстрела со стороны ВФУ погиб мирный житель и его 15-летняя дочь. Девочка скончалась от кровопотери", - заключил он.
