Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ увеличили количество атак по российской территории во время «режима тишины» 8–9 мая.

Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях, Чувашии и ДНР.

Под удары попали жилые кварталы и объекты инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ВСУ увеличили количество атак по российской территории во время "режима тишины" 8-9 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"На российские предложения о введении "режима тишины" на период празднования Дня Победы 8-9 мая киевский режим ответил увеличением числа атак на гражданские объекты, что повлекло за собой рост числа пострадавших от террористических ударов ВСУ", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

Он добавил, что наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях , Чувашии и ДНР