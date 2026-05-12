Мирошник заявил об увеличении числа атак ВСУ в "режим тишины" 8-9 мая

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ВСУ увеличили количество атак по российской территории во время "режима тишины" 8-9 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"На российские предложения о введении "режима тишины" на период празднования Дня Победы 8-9 мая киевский режим ответил увеличением числа атак на гражданские объекты, что повлекло за собой рост числа пострадавших от террористических ударов ВСУ", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях, Чувашии и ДНР.
"Под удары попали жилые кварталы и объекты инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения. Украинские боевики атаковали гражданские цели в густонаселенных районах, что свидетельствует о преднамеренном характере ударов и стремлении нанести наибольший ущерб гражданскому населению", - заключил посол.