В Минпромторге рассказали, какой должна быть конкуренция с импортом

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Кузнецов заявил о неравном положении конкуренции между иностранными и российскими производителями.

Он предложил создать механизм "российской полки" для поддержки отечественных производителей и создания равных условий конкуренции.

По мнению Кузнецова, эта система расширит права потребителей, так как они смогут увидеть российский аналог при поиске товара иностранного бренда.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Конкуренция между иностранными и российскими производителями сейчас находится в неравном положении, поэтому поддерживать отечественного производителя нужно через создание иных условий конкурентной среды, например, через механизм "российской полки", заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов на конгрессе детских товаров.

"У нас до сих пор в ряде структур, в том числе государственных, присутствует мнение, что конкуренция должна быть абсолютной - все равны… Мы переосмыслили это. Необходимо создавать сильные российские бренды, выводить отечественную продукцию на хорошие места на полках", - сказал он в рамках обсуждения новой национальной модели торговли.