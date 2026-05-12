Рейтинг@Mail.ru
В Минпромторге рассказали, какой должна быть конкуренция с импортом - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 12.05.2026 (обновлено: 23:48 12.05.2026)
В Минпромторге рассказали, какой должна быть конкуренция с импортом

Минпромторг отметил, что конкуренция товаров РФ с импортом должна быть уравнена

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПокупатель в супермаркете
Покупатель в супермаркете - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Покупатель в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Кузнецов заявил о неравном положении конкуренции между иностранными и российскими производителями.
  • Он предложил создать механизм "российской полки" для поддержки отечественных производителей и создания равных условий конкуренции.
  • По мнению Кузнецова, эта система расширит права потребителей, так как они смогут увидеть российский аналог при поиске товара иностранного бренда.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Конкуренция между иностранными и российскими производителями сейчас находится в неравном положении, поэтому поддерживать отечественного производителя нужно через создание иных условий конкурентной среды, например, через механизм "российской полки", заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов на конгрессе детских товаров.
"У нас до сих пор в ряде структур, в том числе государственных, присутствует мнение, что конкуренция должна быть абсолютной - все равны… Мы переосмыслили это. Необходимо создавать сильные российские бренды, выводить отечественную продукцию на хорошие места на полках", - сказал он в рамках обсуждения новой национальной модели торговли.
Он предложил сделать на рынке торговли следующую систему: транснациональные бренды с сильным маркетингом - и "наши бренды, которым необходимо дать сопоставимые возможности". Для этого и создается "российская полка". Если покупатель ищет дрель, к примеру, конкретного японского или немецкого бренда, операторы должны показать российский аналог. "Это только расширяет право потребителей", - заявил глава департамента.
Продажа косметической продукции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Минпромторг раскрыл, какие товары первыми появятся на "российской полке"
9 апреля, 02:24
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала