Минпромторг рассказал, какой должна быть новая нацмодель торговли

Краткий пересказ от РИА ИИ Новая национальная модель торговли должна строиться на принципах многообразия форматов, ответственности организатора торговли за товар, приоритета отечественного товара на полке и стабильности правил, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов.

Представитель Минпромторга отметил, что организатор торговли должен модерировать контент и отвечать за товары, как в советских комиссионных магазинах.

Правила сотрудничества маркетплейсов с продавцами должны быть унифицированы и не могут меняться в одностороннем порядке, подчеркнул Кузнецов.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Новая национальная модель торговли должна строиться на нескольких ключевых принципах - многообразие форматов, ответственность организатора торговли за товар, приоритет отечественного товара на полке и прогнозируемость правил, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

"Мы должны сохранить все форматы торговли, потому что они разные. Они предоставляют разные услуги. Это и есть то многообразие, которое двигает экономику. Если мы потеряем что-то одно, значит, мы выбрасываем какой-то целый сегмент. Нельзя думать, что если есть супермаркет, то нормальная торговля обеспечена. Это не так", - сказал он на конгрессе детских товаров.

Кузнецов отметил, что если какой-то сегмент рынка начинает "каннибализировать" другой, это требует от государства глубокого переосмысления и принятия определенных мер.

Второй принцип нацмодели - это ответственность того, кто организует торговлю, за товар. По словам Кузнецова, новый технологический уклад создал безграничную полку маркетплейсов.

"Нужно ли организатору этой безграничной полки модерировать контент? Каким-то образом осуществлять подбор того, что у него продается. Это ключевой вызов", - пояснил суть проблемы представитель Минпромторга . По его мнению, в этом вопросе должен действовать такой же принцип, как в советских комиссионных магазинах - продавец отвечает за то, что выставил на свою полку.

Следующий принцип - стабильность правил. Речь идет об условиях сотрудничества, которые маркетплейсы, по жалобам продавцов, часто меняют. Скорее всего, эти правила будут унифицированы. "Не должны правила игры меняться одним из операторов - коммерческим - в одностороннем порядке. Это неправильно", - объяснил Кузнецов.

Одним из самых важных принципов новой нацмодели, по его словам, является протекционизм, поэтому государство продолжит развивать идею российской полки.