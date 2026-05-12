Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг рассказал, какой должна быть новая нацмодель торговли - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 12.05.2026
Минпромторг рассказал, какой должна быть новая нацмодель торговли

Минпромторг: новая нацмодель торговли должна строиться на многообразии форматов

© Фото : Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли России
Министерство промышленности и торговли России - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новая национальная модель торговли должна строиться на принципах многообразия форматов, ответственности организатора торговли за товар, приоритета отечественного товара на полке и стабильности правил, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов.
  • Представитель Минпромторга отметил, что организатор торговли должен модерировать контент и отвечать за товары, как в советских комиссионных магазинах.
  • Правила сотрудничества маркетплейсов с продавцами должны быть унифицированы и не могут меняться в одностороннем порядке, подчеркнул Кузнецов.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Новая национальная модель торговли должна строиться на нескольких ключевых принципах - многообразие форматов, ответственность организатора торговли за товар, приоритет отечественного товара на полке и прогнозируемость правил, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.
"Мы должны сохранить все форматы торговли, потому что они разные. Они предоставляют разные услуги. Это и есть то многообразие, которое двигает экономику. Если мы потеряем что-то одно, значит, мы выбрасываем какой-то целый сегмент. Нельзя думать, что если есть супермаркет, то нормальная торговля обеспечена. Это не так", - сказал он на конгрессе детских товаров.
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Глава Минпромторга назвал Россию лидером по производству тяжелых вертолетов
6 мая, 16:06
Кузнецов отметил, что если какой-то сегмент рынка начинает "каннибализировать" другой, это требует от государства глубокого переосмысления и принятия определенных мер.
Второй принцип нацмодели - это ответственность того, кто организует торговлю, за товар. По словам Кузнецова, новый технологический уклад создал безграничную полку маркетплейсов.
"Нужно ли организатору этой безграничной полки модерировать контент? Каким-то образом осуществлять подбор того, что у него продается. Это ключевой вызов", - пояснил суть проблемы представитель Минпромторга. По его мнению, в этом вопросе должен действовать такой же принцип, как в советских комиссионных магазинах - продавец отвечает за то, что выставил на свою полку.
Следующий принцип - стабильность правил. Речь идет об условиях сотрудничества, которые маркетплейсы, по жалобам продавцов, часто меняют. Скорее всего, эти правила будут унифицированы. "Не должны правила игры меняться одним из операторов - коммерческим - в одностороннем порядке. Это неправильно", - объяснил Кузнецов.
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Минпромторг раскрыл критерии исключения товаров из параллельного импорта
4 мая, 17:25
Одним из самых важных принципов новой нацмодели, по его словам, является протекционизм, поэтому государство продолжит развивать идею российской полки.
Президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ в 2025 году поручил правительству проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики. В начале января текущего года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что проект дорожной карты по формированию новой нацмодели торговли уже подготовлен.
Ноутбуки в магазине бытовой техники и электроники в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Минпромторг прокомментировал исключение ноутбуков из параллельного импорта
4 мая, 16:24
 
РоссияВладимир ПутинДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала