Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской продукции в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Финляндия планирует ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию.

Постановление, приостанавливающее предоставление специальных разрешений на экспорт этих товаров и технологий, вступит в силу в июле.

Решение принято из-за подозрений, что поставляемая медицинская продукция может использоваться в военных целях.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию, сообщает Yle со ссылкой на МИД республики.

"Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию", - говорится в сообщении.

Как уточняет Yle, финский МИД готовит постановление, по которому будет приостановлено предоставление специальных разрешений на экспорт из Финляндии Россию . По данным вещателя, это будет распространяться на медицинские и фармацевтические товары и технологии. Постановление вступит в силу в июле.

По словам главы санкционного отдела МИД Элины Римппи, такое решение было принято из-за подозрений, что поставляемая медицинская продукция якобы может использоваться в военных целях.

Yle отмечает, что не вся медицинская продукция подпадает под действие санкций, ее экспорт не требует специального разрешения.