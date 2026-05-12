Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской продукции в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финляндия планирует ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию.
- Постановление, приостанавливающее предоставление специальных разрешений на экспорт этих товаров и технологий, вступит в силу в июле.
- Решение принято из-за подозрений, что поставляемая медицинская продукция может использоваться в военных целях.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию, сообщает Yle со ссылкой на МИД республики.
По словам главы санкционного отдела МИД Элины Римппи, такое решение было принято из-за подозрений, что поставляемая медицинская продукция якобы может использоваться в военных целях.
Yle отмечает, что не вся медицинская продукция подпадает под действие санкций, ее экспорт не требует специального разрешения.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.