Появились новые подробности пожара в Долгопрудном

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 70 человек и 22 единицы техники привлечены к тушению пожара в подмосковном Долгопрудном, по уточненной информации, площадь составила 1,6 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.