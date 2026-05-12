19:46 12.05.2026
На маркетплейсах могут ввести двухфакторную проверку возраста покупателя

Пункт выдачи заказов Ozon. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Свищев предложил ввести на маркетплейсах обязательную двухфакторную проверку возраста покупателя при заказе товаров с возрастным ограничением.
  • Депутат считает необходимым ужесточить контроль на ПВЗ, в том числе требовать оригинал паспорта и сверять фотографии.
  • Парламентарий призвал маркетплейсы ежемесячно отчитываться перед Роспотребнадзором о числе отклоненных заказов от несовершеннолетних.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил ввести на маркетплейсах обязательную двухфакторную проверку возраста покупателя при заказе товаров с возрастным ограничением.
Как напомнил депутат, правила торговли обязывают маркетплейсы ставить пометку "18+" на определенные категории товаров, а на пунктах выдачи заказов сверять данные о возрасте покупателя с паспортом. Однако, согласно данным общественных организаций и жалобам родителей, такие проверки зачастую носят формальный характер: курьеры отдают заказ любому предъявителю кода, не глядя на возраст. В результате подростки легко получают доступ к вещам, которые им категорически запрещены.
"Необходимо ввести обязательную двухфакторную проверку возраста покупателя при заказе товаров с возрастным ограничением", - сказал Свищев.
Кроме того, парламентарий считает необходимым ужесточить контроль на пунктах выдачи, в том числе показывать оригинал паспорта и сверять фотографии. Он также призвал маркетплейсы ежемесячно отчитываться перед Роспотребнадзором о количестве отклоненных заказов от несовершеннолетних.
"Технически любая площадка может настроить систему так, чтобы без подтвержденного возраста заказ просто не уходил в сборку. Но это снижает продажи, и бизнес предпочитает закрывать глаза. Пока глаза закрыты, дети получают опасные "игрушки". А расплачиваются потом своим здоровьем и чужими судьбами. Это не рыночные отношения, это безответственность, граничащая с преступной халатностью. Пусть платформы перестанут зарабатывать на том, что потом калечит детей. Человеческий подход к бизнесу никто не отменял", - заключил Свищев.
ОбществоДмитрий СвищевГосдума РФЛДПРФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)маркетплейс
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
