Новак объяснил, зачем нужно регулирование маркетплейсов
00:59 12.05.2026
Новак объяснил, зачем нужно регулирование маркетплейсов

Новак: регулирование маркетплейсов направлено на защиту прав потребителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Новак заявил, что основные задачи по регулированию маркетплейсов заключаются в недопущении монополизации рынка и защите прав потребителей.
  • Сектор интернет-торговли и маркетплейсы выросли более чем в 2,5 раза за период 2022–2024 годов, заявил вице-премьер.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Основные задачи по регулированию маркетплейсов заключаются в недопущении монополизации рынка и защите прав потребителей, заявил вице-премьер России Александр Новак.
В интервью газете "Ведомости" он сообщил, что интернет-торговля в последние годы растет ускоренными темпами, в том числе за счет перетока в онлайн "классической" розницы и потребительского импорта.
"Только за период 2022-2024 годов сектор интернет-торговли в целом и маркетплейсы в частности выросли более чем в 2,5 раза. Важно отметить, что развитие маркетплейсов - это не только удобство покупателя. Это и децентрализация экономического роста, возможность выхода на всероссийский рынок мелких предприятий со всей страны", - сказал Новак.
"Поэтому сейчас правительство уделяет большое внимание маркетплейсам. Основная задача, стоящая перед нами, - не допускать монополизацию рынка со стороны маркетплейсов, поддерживать конкуренцию как между платформами, так и внутри платформ между продавцами, а также защищать права потребителей", - добавил он.
В конце июля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг.
Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.
