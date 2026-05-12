Маме Муравьевой задали вопрос о желании фигуристки покинуть сборную России - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
12:56 12.05.2026
Маме Муравьевой задали вопрос о желании фигуристки покинуть сборную России

© РИА Новости / Александр Вильф | Софья Муравьева
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Мама серебряного призера чемпионата России 2024 года фигуристки Софьи Муравьевой Ольга заявила РИА Новости, что не вправе отвечать на вопросы о спортивном будущем своей дочери.
Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из сборной России. Данное решение 19-летней спортсменки связывают с ее желанием сменить спортивное гражданство в ближайшее время.
"Я не вправе отвечать на такие вопросы, потому что эти вопросы надо адресовать Софье", - сказала Ольга Муравьева, отвечая на вопрос о том, планирует ли Софья уходить из сборной России.
В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России. Она является действующим членом сборной и выполнила критерии для попадания в основной состав на следующий сезон. Ранее стало известно, что спортсменка прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего. В настоящее время неизвестно, под чьим руководством она будет готовиться к сезону.
Фигурное катаниеСофья МуравьеваАлексей МишинФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
