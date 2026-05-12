"Локомотив" победил "Динамо-ЛО" в матче "Финала шести" Кубка России
18:56 12.05.2026
"Локомотив" победил "Динамо-ЛО" в матче "Финала шести" Кубка России

Волейболисты "Локомотива" стартовали в Финале шести КР с победы над "Динамо-ЛО"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Волейболисты новосибирского "Локомотива" победили "Динамо-ЛО" из Соснового Бора в стартовом матче "Финала шести" Кубка России среди мужских команд в Москве.
Встреча завершилась победой действующих победителей Кубка России со счетом 3-1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:19).
Турнир, в котором также принимают участие петербургский "Зенит", московское "Динамо", белгородское "Белогорье", а также казанский "Зенит", продлится до 17 мая. Команды разделены на две группы и в течение трех дней сыграют между собой. В полуфиналах крест-накрест встретятся клубы, занявшие первое и второе места в своих группах.
В среду в группе Б пройдет матч между "Зенитом" из Казани и "Локомотивом", а 14 мая с казанским клубом сыграет "Динамо-ЛО".
