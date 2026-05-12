В "Локомотиве" отказались назвать сезон без медалей провальным - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
10:04 12.05.2026 (обновлено: 11:54 12.05.2026)
В "Локомотиве" отказались назвать сезон без медалей провальным

Футболисты "Локомотива". Архивное фото
  • Спортивный директор ФК «Локомотив» Дмитрий Ульянов заявил, что сезон не станет провальным, если команда не попадет в тройку призеров чемпионата России.
  • «Локомотив» за тур до конца сезона в Российской премьер-лиге занимает третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка.
  • В 30-м туре чемпионата России «Локомотив» 17 мая на выезде сыграет со столичным ЦСКА.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Ульянов заявил РИА Новости, что сезон для команды не станет провальным, если она не попадет в тройку призеров чемпионата России.
"Локомотив" за тур до конца сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Отрыв от идущего четвертым московского "Спартака" составляет два очка. В Кубке России железнодорожники дошли до первого этапа полуфинала пути регионов, где в серии пенальти уступили самарским "Крыльям Советов".
"Можно ли будет назвать сезон провальным, если "Локомотив" не будет в тройке? Смотря с какой стороны посмотреть. Да, все говорили о чемпионстве. Если будет так, сезон будет не провальным, но неудачным", - сказал Ульянов.
"После крайней игры совет директоров даст оценку сезону. Не знаю когда, но после последнего матча назначим дату", - добавил собеседник агентства.
В 30-м туре чемпионата России "Локомотив" 17 мая на выезде сыграет со столичным ЦСКА. "Спартак" в этот же день в гостях встретится с махачкалинским "Динамо".
